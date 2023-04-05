10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturmada, İzmir merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 22’si yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:30
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Abone Ol google-news

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 5'i Hava Kuvvetleri, 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf 9 asker şahıs, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi de bulunuyor. Ayrıca gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2’si Üsteğmen, 7’si Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. 

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı düğmeye bastı.

25 GÖZALTI KARARI

Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 2 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Firari olan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.


astsubay Asker darbe girişimi FETÖ/PDY fetö firari gözaltı jandarma genel komutanlığı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Soruşturma Terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri

İlgili Haberler

6 yıl cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

6 yıl cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'ye 'ankesör' operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'ye 'ankesör' operasyonu: 9 gözaltı

En Çok Okunan Haberler