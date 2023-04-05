10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:30

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:34

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde; 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 5'i Hava Kuvvetleri, 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf 9 asker şahıs, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi de bulunuyor. Ayrıca gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2’si Üsteğmen, 7’si Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı düğmeye bastı.

25 GÖZALTI KARARI

Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 2 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Firari olan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.