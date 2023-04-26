Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yapan FETÖ iltisaklı maliye çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan ve görevde bulunan 9 maliye personelinin, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı, terör örgütü içerisinde vergi müfettişlerinden sorumlu mahrem imam oldukları ve mahrem imamlarla kullandıkları operasyonel hatlar üzerinden çok sayıda irtibat kaydı ve ortak baz birlikteliği bulunduğu tespit edildi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen 9 maliye personeli şüpheliye yönelik İstanbul, Hakkari ve Ankara’da operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.
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