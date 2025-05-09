Askerlik 3 aya mı indi? Askerlik süresi kısaldı mı? MSB'den açıklama geldi!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:38

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:38

Askere gitme çağına gelmiş her birey 6 ay zorunluk askerlik hizmetini yerine getiriyor. Peki, Askerlik 3 aya mı indi? Askerlik süresi kısaldı mı?

MSB'DEN AÇIKLAMA: ASKERLİK SÜRESİ 3 AYA MI İNDİ?

MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

Buna göre; Yeni bir karar alınmadığı veya düzenleme getirilmediği sürece zorunlu askerlik hizmeti erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak devam edecek.

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