Askerlik 3 aya mı indi? Askerlik süresi kısaldı mı? MSB'den açıklama geldi!
Askerlik süresinin 3 aya indiği iddiaları, sosyal medyada birçok kişi tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Askerlik 3 aya mı indi? Askerlik süresi kısaldı mı?
Askere gitme çağına gelmiş her birey 6 ay zorunluk askerlik hizmetini yerine getiriyor. Peki, Askerlik 3 aya mı indi? Askerlik süresi kısaldı mı?
MSB'DEN AÇIKLAMA: ASKERLİK SÜRESİ 3 AYA MI İNDİ?
MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.
Buna göre; Yeni bir karar alınmadığı veya düzenleme getirilmediği sürece zorunlu askerlik hizmeti erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak devam edecek.
ASKERLİK SÜRESİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
- Askerlik hizmeti, T.C. Anayasasının 72’nci maddesi gereğince her Türkün hakkı ve ödevidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecburdur.
- Askerlik hizmeti 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince düzenlenmiştir ve bu Kanun hükümlerine göre yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilir.
- Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.
- Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez.
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