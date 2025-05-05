Dünyada askerlik hizmeti: Zorunlu askerliğin olmadığı ülkeler hangileri?

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:34

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:34

Zorunlu askerlik, birçok ülkenin vatandaşlarına yüklediği bir kamu hizmeti görevidir. Ancak dünyada bazı ülkeler, bireysel özgürlükler ve profesyonel ordu yapısı gibi gerekçelerle zorunlu askerlik uygulamasını kaldırmıştır. Bu ülkelerde askeri hizmet, gönüllülük esasına dayanır ya da tamamen profesyonel ordu sistemiyle yürütülür.

ZORUNLU ASKERLİĞİN OLMADIĞI ÜLKELERDEN BAZILARI

Kanada

Avustralya

İrlanda

Hollanda

Belçika

Lüksemburg

Japonya

İtalya

Almanya (2011’de zorunlu askerliği askıya aldı)

ABD (1973’ten bu yana gönüllülük esaslı)

Bu ülkelerde ordu, tamamen profesyonel askerlerden oluşmakta ve vatandaşların zorunlu hizmetine başvurulmamaktadır.