Dünyada askerlik hizmeti: Zorunlu askerliğin olmadığı ülkeler hangileri?
Zorunlu askerlik her ülkenin tercihi değil. İşte askerlik hizmetini tamamen kaldıran ya da gönüllülük esasına bağlayan ülkeler.
Zorunlu askerlik, birçok ülkenin vatandaşlarına yüklediği bir kamu hizmeti görevidir. Ancak dünyada bazı ülkeler, bireysel özgürlükler ve profesyonel ordu yapısı gibi gerekçelerle zorunlu askerlik uygulamasını kaldırmıştır. Bu ülkelerde askeri hizmet, gönüllülük esasına dayanır ya da tamamen profesyonel ordu sistemiyle yürütülür.
ZORUNLU ASKERLİĞİN OLMADIĞI ÜLKELERDEN BAZILARI
Kanada
Avustralya
İrlanda
Hollanda
Belçika
Lüksemburg
Japonya
İtalya
Almanya (2011’de zorunlu askerliği askıya aldı)
ABD (1973’ten bu yana gönüllülük esaslı)
Bu ülkelerde ordu, tamamen profesyonel askerlerden oluşmakta ve vatandaşların zorunlu hizmetine başvurulmamaktadır.
Etiketler: #zorunlu askerlik #ABD #Almanya
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