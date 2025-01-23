Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Askerlik sevk belgesi nereden alınır?

Askerlik sevk belgesinin nasıl alınacağı, askerlik celbi sınıflandırma sonuçlarını öğrenen olan yükümlüler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Askerlik sevk belgesi nereden alınır?

Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Askerlik sevk belgesi nereden alınır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:51

Askerlik sevk belgesi, 2025 ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin açıklanması ardından merak edildi. Peki, Askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Askerlik sevk belgesi nereden alınır? İşte, ayrıntılar...

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz. e-Devlet sistemindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” linkinden sevk belgenizi alabilirsiniz. 

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.


Etiketler: #askerlik #Bedelli askerlik #Sevk belgesi

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