Askerlik yol parası ne zaman, nereye yatar? Askerlik yol parası nasıl alınır?
Askerlik yerleri için MSB geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı ve askerlik yerleri sorgulama sayfasının erişime açıldığını duyurdu. Peki, Askerlik yol parası ne zaman, nereye yatar? Askerlik yol parası nasıl alınır?
Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla beraber erişime açıldı. Celplerin açıklanmasının ardından adaylar, vatani görevini yerine getirecek. Peki, Askerlik yol parası ne zaman, nereye yatar? Askerlik yol parası nasıl alınır?
ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR?
Yol masrafı PTT'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunularak; kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafı alınabilir.
YOL MASRAFI NE ZAMAN YATAR?
Sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.
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