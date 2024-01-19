Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:24

Güncelleme: 19.01.2024 - 16:24

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında plastik askı üretimi yapılan işyerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin dumanları görmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçenin birçok noktasından görülen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının ilk anları ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.