ASSAN'a yönelik 'askeri casusluk' soruşturmasında yeni operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ASSAN Group adlı şirketin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilmişti. Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘askeri casusluk’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete ise, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. 31 Ağustos günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emin Öner ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma’ suçlarından, şüpheli Gürcan Okumuş ise ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMADA 3 YENİ GÖZALTI

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak yürütülmeye devam eden soruşturma kapsamında ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu eski çalışanı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılan bir albay ve eski bir ASSAN çalışanı olmak üzere toplamda 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Üç şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.