Assos’ta içler acısı taş ıslahı

23 Eylül 2021 Perşembe, 15:42

Assos antik liman üzerindeki kayaların yerleşim alanı ve insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile AFAD tarafından hazırlanan bir rapor doğrultusunda Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart 2021’de “Ayvacık İlçesi Assos Kaya Islahı Yapım İşi” ihale edildi. Söz konusu ihale doğrultusunda bölgede inşaat başlatıldı. Ancak yapılan çalışmaların taş ve kaya ıslahından çok daha geniş olduğu ve bölgenin şantiye alanına döndüğü gözlemlendi. Assos Dostları Grubu, bölgeyi denizden gözlemleyerek, doğa talanına şahit olduklarını aktardı.

Assos Dostları Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Assos antik limana inen yol boyunca gevşek kayalar kopuyor, yola ve limandaki binaların üzerine kadar yuvarlanıyordu. Bu durum kuşkusuz başta can güvenliği olmak üzere çok riskli bir durumdu. Çanakkale Valiliği-AFAD bir özel firmaya durumu inceletmişti. Raporlar ve proje önerileri hazırlandı. Hazırlanan rapor ve projeler istenmesine rağmen kamuoyuna açıklanmadı. Limandaki işletmelere 500 gün boyunca bir kaya ıslah çalışması yapılacağı, bu süre içinde can güvenliği nedeniyle, bölgenin boşaltılacağı, giriş çıkışın yasaklanacağı bildirildi. 1. derece arkeolojik ve doğal koruma alanı olan bölgede yapılan çalışmaları dün denizden görüntüledik” denildi.

‘PROJENİN MİMARI KİMDİR?’

Açıklamanın devamında “Yapılan çalışma gevşek taş ve kayaların kopmasını, yuvarlanmasını önlemenin çok daha ötesinde, yeryüzü şeklini, haritaları değiştirecek ölcekteydi. UNESCO kültür mirasına aday Assos’ta yapılan bu çalışmanın müellifleri kimlerdir bilemiyoruz. Geçmişte Türkiye’de ya da dünyanın başka neresinde 1. derece arkeolojik ve doğal koruma alanında bu tür bur çalışma yapmışlardır? Emanetçisi, güvenliğinden sorumlu olduğumuz bu uygarlık ve doğa mirasını yok eden projenin mimarı kimdir?

Projesini kim biliyor? Var mı? Koruma kurulu bu yapılan işi onayladı mı? Farkında mı? Tüm kamuoyunu ve ilgili kurumları Assos’ta yapılan işe ilgi göstermeye, bu hunharca çalışmanın durdurulması için ayağa kalkmaya, hasarın rehabilite edilmesi için uluslararası bir seferberlik başlatılmasına ve sorumluların cezalandırılmasına çağrı yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

12 BİN METREKARE OTOPARK YAPILACAK MI?

Bölgede yaşayan Asoslular da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne durumu şikayet ederek, “Bölgede doğal dokunun bozularak, hafriyat yapılarak geniş teraslamalar yapıldığı görülmüştür. Bölgedeki otelcilerin üye olduğu derneği başkanı ise, Habertürk gazetesine verdiği demeçte, yapılan işi olumlayarak, 12 bin metrekare otopark alanı elde edileceğini açıklamıştır.1. derece arkeolojik sit ve doğal koruma alanı olan bir yerde 12 bin metrekare otopark alanı inşa etmek için bilimsel, yasal, uluslararası koruma ilkelerine uygun süreçler izlemek gerekir. Bu otopark kararını kim vermiştir?

Hangi onay süreçlerinden geçmiştir? Koruma yasa ve ilkelerine uygun mudur? Dünyanın, ülkemizin, bölgemizin en önemli arkeolojik alanı ve doğal topoğrafyası olan bu bölgede yaratılan tahribatın ve inşaat faaliyetin ivedilikle durdurulmasını, uzmanlardan oluşan bilimsel bir komisyon oluşturularak yapılan işlerin projeye ve ayrıca koruma kurallarına ve mevzuatına uygunluğunun denetlenmesini, görev ihmali ve suistimali olup olmadığının incelenmesini ve sorumlular hakkında gerekli idari işlemin yapılmasını ve ‘Bilgi Edinme Kanunu’ çerçevesinde konuya dair tarafımı bilgi verilmesini müsaadelerinize sunarım” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Assos Dostlar Grubu’nda Cem Tüzün, bölgede katliamın durdurulması için yarın saat 10.30’da Ayvacık Kaymakamlığı’na dilekçe vereceklerini ve Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını kaydederek, “Gelebilen arkadaşlarımızı saat 10.30’da Ayvacık Kaymakamlığı yeni binası önüne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.