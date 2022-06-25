Astsubay Burkay Urcan, polis memuru Kübra Açar'ı öldürüp intihar etti
Bandırma'da, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru Kübra Açar'ın cansız bedenlerini buldu. Ekipler, ilk incelemede Urcan’ın, tabancayla Açar'a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde astsubay Burkay Urcan (28), kız arkadaşı olduğu iddia edilen polis memuru Kübra Açar’ı (24) tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Olay, 24 Haziran Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi’nde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi. Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı’nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı.
İLK İNCELEME: İNTİHAR
Açar ve Urcan’ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan’ın, tabancayla Kübra Açar’a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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