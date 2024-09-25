Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsü adliyede: 22 suç kaydı mevcut

Ordu'da uygulama esnasında ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayarak astsubaya çarparak şehit olmasına neden olan motosiklet sürücüsü, adliyeye sevk edildi. Sürücünün, 22 suç kaydının olduğu, uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsü adliyede: 22 suç kaydı mevcut
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IHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:15

Ordu-Giresun karayolu üzerinde 18 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, uygulama yapıldığı esnada 07 GU 227 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27), jandarma ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak, hızlanarak kaçmaya çalıştı. Bu esnada hızlı olan ve farklı bir suçtan ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

22 ADET SUÇ DOSYASININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Motosiklet sürücüsü Adem Topçu'nun, 22 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu, bunlardan büyük bir kısmının plakaya yazılan cezalar olduğu ve önceden de uygulama noktalarından kaçtığı öğrenildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve alkollü motosiklet kullanmak suçlarından da kaydının olduğu öğrenilen sürücünün, sosyal medya hesaplarında ise çok sayıda tehlikeli motosiklet kullanma videolarının olduğu, trafik kazasının yaşandığı gün hızlı ve tehlikeli motosiklet kullandığı ayrıca bu nedenle trafikteki başka bir sürücü ile tartıştığı ileri sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazada kendisi de yaralanan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından karakola götürüldü. Sağ kolunun sargılı olduğu görülen Topçu, karakoldaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Adliye #astsubay #Jandarma #motosiklet

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