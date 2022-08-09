Aşure neden kararır? Aşurenin püf noktaları nelerdir? Aşure ayı ne zaman bitiyor?

09 Ağustos 2022 Salı, 10:43

'Aşure' kelimesi "onuncu" anlamına gelir. Bu tatlının geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Dağıtılmasıyla bilinen aşure, alıcının dinine veya inanç sistemine bakılmaksızın bir barış ve sevgi teklifi olarak arkadaşlar ve komşularla paylaşılır. İşte aşurenin püf noktaları...

AŞURE NEDEN KARARIR?

Aşurenin kararmasına sebep olan durumlar şöyle:

Aşure malzemelerinin güzel temizlenmemiş, yeterince arıtılmamaış olması

Aşure malzemelerinin doğru sırayla ilave edilmemiş olması,

" Sıralama nasıl? " derseniz öncelikle buğdayları suda pişirmek, sonra da içine sırasıyla kuru bakliyatları, kuru meyveleri, şekeri ve kuru yemişleri ilave etmek yeterli olacaktır.

" derseniz öncelikle buğdayları suda pişirmek, sonra da içine sırasıyla kuru bakliyatları, kuru meyveleri, şekeri ve kuru yemişleri ilave etmek yeterli olacaktır. Kuru meyvelerin ayrı ayrı pişirilmemesi

Kuru meyvelerin fazla sularını almadan aşureye eklemek

Özellikle kuru üzüm, kuru incir ve cevizi bol kullanmak

Toz şekeri çok erken ilave etmek

BEYAZ AŞURE İÇİN...

Aşurenin rengi beyaz olsun isterseniz; içerisine bir tutam pirinç veya oda sıcaklığında bekleyen 1 çay bardağı sütü ilave edebilirsiniz. Aşurenin kararmaması için kuru inciri aşure piştikten sonra üzerine ekleyin. Pişerken içerisine eklemek istiyorsanız başka bir yerde kaynattıktan sonra suyunu süzün ve ekleyin.

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Temmuz'un 30'unda başlayan Muharrem ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 27 Ağustos'ta sona eriyor.

AŞURENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Aşurelik buğdayın iyi derecede pişmesi için akşamdan suda bekletmek gerekir. Suda yumuşayan buğdaylar, aşurenin kıvam almasını kolaylaştıracaktır.

Aşurenin tadını lezzetlendirmek için içerisine portakal koyacaksanız portakal kabuğunun beyaz olan yerini rendelemeden aşureye ekleyin. Rendeleme esnasında portakalın beyaz kısmına rende vurursanız aşurenin tadı acı olabilir.

Nohut ve fasulye de bir gece önceden suda bekletilmelidir. Böylece bakliyatların gazı alınmış olur ve yerken rahatsızlık vermez.

Bir diğer önemli püf noktası ise; aşureyi pişirmek için büyük bir tencere seçmek olacaktır. Malzemeler eklendikçe tenceredeki yer daralacaktır. Bu nedenle tencere boyutu da önemli.

Aşure tenceresine ekleyeceğiniz kuru kayısı incir ve üzümün de kaseler içinde suda bekletilmesi tavsiye edilir. Bu adımı uyguladığınızda aşurenin içinde yumuşacık bir kıvam elde edebilirsiniz.

Aşure bol malzemeli ve çok su isteyen bir yiyecek olduğu için, pişirme tencerenizi mümkün olduğunca büyük seçmelisiniz.

Aşure kısık ateşte yapılmalıdır. Kısık ateşte ağırdan pişen aşure daha lezzetli bir tat verecektir.