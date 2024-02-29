At arabacılarından Murat Kurum'a tepki: 'Sözler tutulsun'

Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:58

Güncelleme: 29.02.2024 - 13:58

Keşan Belediyesi önünde bir araya gelen 20 at arabacısı, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdi AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un Keşan’a geldiğini önce 104, ardından 40 triportörü hak sahiplerine teslim edildiğini anlattı.

Geri kalan 20 at arabacasının da hak sahibi olduğunu öne süren at arabacıları triportörler için söz verildiğini ama bu sözlerin 3 yıldan bu yana tutulmadığını belirtti.

“BEYGİRLERİMİZ SAKAT OLDU”

Burada konuşan at arabacıları, “3 seneden beri bu sorunun çözümü için belediye ile görüşüyoruz. Triportörler için bize söz verdiler. Ama sözlerini yerine getirmediler. Triportörleri alanlar ekmeklerini kazanıyorlar. At arabalarını koşanlar ekmeklerini alamıyor. Başkan triportör vermediği 20 at arabasına plaka verdi. Bu plakaları kullanın kimse size dokunmayacak dedi. Ormana gide gele bu beygirlerimiz sakat oldu. Bir arkadaşımız ormana gittiğinde 56 bin lira ceza yedi. Hep ormana beygir koşmayacağız. Biz de triportörlerimizi istiyoruz. Bu at arabaları da Keşan’dan men olsun. Bir at arabası takımı ve atıyla 35 bin TL. Biz ekmeğimizi almak için triportör istiyoruz. Millet artık at arabasına iş yaptırmıyor, piyasaya çıkıyoruz ekmeğimizi almaya, çavuş geliyor, alın beygirlerinizi alın gidin diyorlar. At arabaları yasak diyorlar. Yasağı kaldırmamız için birer tane plaka verildi bize. Plakalarınızı görenler size ceza yazmayacak işinize devam edeceksiniz dedi başkan bey. Ama biz ormana gitmekten bıktık, at arabasına da bu insanlar binmiyor. At arabası ile de işimizi yapamıyoruz” dedi.

“BU SÖZLER VERİLDİ, YERİNE GELMESİ LAZIM”

Bir at arabacısının hayvanseverlerle ilgili söyledikleri de dikkatleri çekti, kendisinin hayvanseverlere seslendiğini belirten bir kişi şunları söyledi:

“Hayvansever kardeşlerimize, arkadaşlarımıza şunu söylüyorum; Biz bu hayvanlara bakamıyoruz zaten. Keşan Belediyesi bize verdiği sözleri yerine getirmedi. Niye bu sözleri yerine getirmiyorsunuz? Bu vatandaşı 4 senedir oyalıyorsun, koskoca Keşan’ı yönettin. Burada 20 vatandaşımızı mağdur ediyorsun, bu sözler verildi. Yerine gelmesi lazım, bunu bakanlıkta biliyor, Murat Kurum Keşan’a geldiğinde bize söz verdi tokalaştı. Bu sözler niye yerine gelmiyor? Buradan atları kaldırma projesi yapmışsın bu projeyle de Türkiye çapında ödül almışsın. Bu projeyi sen niye yarım bırakıyorsun ki. Madem kaldırıyorsun tam kaldır, bu 20 vatandaşımızın işini gör. Verdiğin sözleri yerine getir başkanım biz sizden bunu talep ediyoruz. Olay budur. Başka istediğimiz bir şey yok.”

“BEYGİRLERİ DE KEŞAN’DAN MEN ETSİNLER”

Eşinin rahatsız olduğunu ve bu işle geçinmeye çalıştığını ve evini geçindirmeye çalıştığını belirten bir kadın da “Kocama da triportör vereceklerdi. Ama 4 seneden beri vermediler. Triportörleri alanlar bunları satıyor sonra yine beygir alıyorlar. Doğru konuştun mu 9 kapıdan kovuluyorsun. 20 kişinin triportörlerini versinler. Beygirleri de Keşan’dan men etsinler. Sözlerini yerine getirsin” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Yakup Balcı’nın kendilerine defalarca söz vermesine karşın bu sözü yerine getirmediğini de belirten bir yurttaş, “Bizi meclis salonunda topladı. Bize söz verdi. Başkan yanımızda bakanı arıyor, bakandan söz aldım diyor. Keşan da yaşayan 20 at arabacısı olarak sadece hakkımızı istiyoruz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz” dedi.

“ŞU BELEDİYEYE YALAN MAKİNESİ KOYALIM, MAKİNE YANAR”

Keşan Belediyesi yöneticilerinin geçen seneden beri kendilerini bugün yarın diyerek oyaladıklarını iddia eden at arabacıları, “Bizlere bakanımız, Keşan’a geldiğinde söz verdi. Ondan sonra Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu da ‘gönderilecek, gelecek, geliyor’ diyerek bizleri hep oyaladı. Para geldi dediler, hesaplarınıza yatacak dediler ama hep yalan söylediler. Şu belediyeye yalan makinesi koyalım, makine yanar. Bizler verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz” dedi.

Keşan’daki at arabacıların artık iş yapamadığını ve bu nedenle de ormana odun toplamaya gitmek zorunda kaldıklarının altını çizen vatandaşlar, bir at arabacısının ormandan odun toplarken yakalandığını ve 56 bin TL ceza yediğini söyledi.