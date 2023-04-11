Ata İttifakı'nın seçim kampanyası başladı: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ metrobüste broşür dağıttı!

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı.

ANKA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:13
Ata İttifakı'nın seçim kampanyası başladı: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ metrobüste broşür dağıttı!
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14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Ata İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan, seçim kampanyasını bugün başlattı.

"VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTUK"

Sinan Oğan, sosyal medya hesabında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte dağıttığı seçim broşürlerini paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Mecidiyeköy Metrobüs durağında vatandaşımızla buluştuk ve broşürlerimizi dağıttık.”

NACİ GÖRÜR'E ZİYARET!

Sinan Oğan, bugün ayrıca yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki isim, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi.

Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, depreme karşı alınacak önlemler konusunda Naci Görür’ün düşüncelerini alacağını kaydetti. 


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