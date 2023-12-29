Ataevi’nde yılbaşı kutlaması
Yeni yıla sayılı gün kala Ataşehir Belediyesi bünyesindeki Ataevi, 2024'ü bir dizi etkinlik ile kutladı.
Ataşehir Belediyesi bünyesindeki Ataevi’nin 4-6 çocuklara yönelik oyun evi yaklaşmakta olan 2024’ü düzenlenen etkinlikle kutladı.
Yılbaşı kutlamasına katılan palyaço büyük ilgi gördü.
Kadın Aile Müdürlüğü bünuesinde yaş grubundaki çocuklara okul öncesi hizmet veren, aynı zamanda yetişkinlere meslek edindirme amaçlı kurs düzenleyip ilk ve orta öğretimdeki gençleri sınavlara hazırlayan Ataevleri, Ataşehir belediyesinin sosyal projelerinden en çok ilgi gören birimleri arasında yer alıyor.
HİZMETLER ÜCRETSİZ
Kadın Aile Müdürü Şehnaz Yabar, Ataevlerindeki hizmetlerin ücretsiz olduğunu açıklarken Belediye başkanı Battal İlgezdi, Atatürkçü, modern, eğitimli bir neslin yetişmesine katkı sunma adına Ataevlerinin sayısının artacağını söyledi.
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