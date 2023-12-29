Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:44

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:44

Bir yılbaşı klasiği olan İbo Show Yılbaşı Özel programı bu yıl yine izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatacak. 2024 yılı öncesinde merakla beklenen İbo Show'un yılbaşı konuklarının kim olacağı da merak konusu oldu. Peki, İbo Show yılbaşı konukları kimler? İbo Show'a hangi ünlüler katılacak?

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu. Yeni yıl öncesi İbo Show'da Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, İdo Tatlıses, Bülent Serttaş, Resul Dindar, Cenk eren, Norm Ender ve Aleyna Tilki oldu.

İBO SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İbo Show Yılbaşı Özel, birbirinden özel sürpriz konuklarıyla 31 Aralık Pazar 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak.