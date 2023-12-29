Uzmanından kalp hastalarına kritik 'yılbaşı' uyarıları

Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:35

Güncelleme: 29.12.2023 - 09:36

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, 2024’e sayılı günler kala yeni yılı “bayram sofraları” gibi tatlısıyla, tuzlusuyla zengin menülerle karşılamaya hazırlanan kalp hastalarına uyarılarda bulundu.

Ağır yağlı yemeklerin büyük porsiyonlarla tüketiminin doğru bir beslenme şekli olmadığını belirten Doç. Dr. Narin, kalp hastalarına yılbaşı gecesi nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda şu önerilerde bulundu:

Porsiyon kontrolü:

Özel günlerde yemekler genellikle daha zengin ve kalorili olabilir. Bu durumda porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. Abartılı porsiyonlardan kaçınmak ve dengeli beslenmeye özen göstermek gerekir.



Tuz ve şeker içeriği:

Özel günlerde hazırlanan özel yemeklerde tuz ve şeker içeriği artabilir. Bu nedenle, bu tür içeriklere dikkat etmek ve aşırı tüketimden kaçınmak önemlidir.

Dengeli menü planlaması:

Yılbaşı menüsü oluşturulurken, sağlıklı seçeneklere ve çeşitli besin gruplarına yer vermek önemlidir. Bol miktarda sebze, az yağlı protein kaynakları içeren bir menü planlamak sağlıklı bir seçenek sunabilir.



Su tüketimi:

Özellikle alkol tüketimi arttığında, su içmek önemlidir. Su içmek hem vücuttaki hidrasyonu sağlar hem de aşırı yemek yeme isteğini azaltabilir.



Hareket:

Yılbaşı gibi özel günlerde hareket etmek de önemlidir. Eğer mümkünse, yemekten sonra bir yürüyüş yapmak veya hareket etmek sindirimi hızlandırabilir ve enerji harcamaya yardımcı olabilir."

Doç. Dr. Narin, sıraladığı önerilerin yılbaşı gibi özel günlerde de sağlıklı beslenmeyi desteklemeye yönelik genel prensipler olduğunu ifade ederek, "Ancak bireysel sağlık durumunuza ve doktorunuzun önerilerine göre kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek her zaman en iyisidir. Yüksek tansiyon, diyabet veya başka bir sağlık sorunu da olanlar bunu doktoruyla paylaşmalıdır" diye konuştu.