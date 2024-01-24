Atalay için Meclis’te kritik hafta

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ise “Atalay ile ilgili yargı kararının beklenmesi ve TBMM’nin Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Yargıtay arasındaki tartışmaya dahil edilmemesi” yönünde tavır aldığı öğrenilmişti.

Edinilen bilgiye göre Atalay ile ilgili kararın, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda okutulması bekleniyor.

BOZDAĞ OKUTACAK

Atalay ile ilgili karar, AYM ile Yargıtay arasında “krize” neden olmuştu. Erdoğan ve Bahçeli’nin “kararın okutulması” yönündeki tavrı sonrasında, Kurtulmuş, Erdoğan ile görüşerek, 16 Ocak’ta kararın okutulmasında izlenecek yol ile ilgili bilgilendirme yapmıştı.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nu, CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca yönetti. Ancak Karaca’nın, “Atalay ile ilgili kararı okutmayacağını” ilettiği, bunun üzerine de kararın MHP’li Celal Adan ya da AKP’li Bekir Bozdağ tarafından okutulacağı gündeme gelmişti. DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nu bu hafta MHP’li Celal Adan yönetecek.

Ancak Kurtulmuş’un, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili protokolün Genel Kurul’da görüşülecek olması nedeniyle, Atalay ile ilgili kararın “gelecek hafta okutulmasını istediği” belirtiliyor. Bu nedenle kararını Bozdağ tarafından okutulacağı kaydediliyor. Kararın okutulmasının ardından Atalay’ın milletvekilliği de düşmüş olacak.