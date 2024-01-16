Son dakika... AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef aldı: Bahçeli'den 'Can Atalay' çağrısı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:31

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"2 ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI"

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizim için 2 önemli dönüm noktası vardır. İlk dönüm noktası 17 Mart'taki büyük kurultayımızdır. Üç hilal 55 yıldır Türk milletinin birlik sancağıdır. 14. olağan büyük kurultayımız yeni yüzyılın şuurunu taşıyacaktır. Davasını omuzlayan, risk alan, saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırıya göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir, onlarla yolumuz birdir.

2. siyasi dönüm noktası da 31 Mart seçimleridir. Bugüne kadar 165 adayımızı belirledik. Üzerinde çalıştığımız isimleri de peyderpey kamuoyuna sunacağız.

"CHP'NİN YEREL YÖNETİMLERDEN AYIKLANMASI..."

CHP'de işler iyice sarpa sarmış aday tespitindeki kriz gün yüzüne çıktı. İçeriden demlenip dışarıdan yemlenen CHP istikametini hepten şaşırmıştır.

84'ten bu yana terörle mücadelede çok sayıda şehit ve gazi verildi. Terör mağduru milletimizin iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir. Asker, polis, korucu, şehit ve gazi ailelerimizin sandık gücü bugünkü CHP'nin alacağı oyun çok üstünde olmalıdır. Doğal olan da budur. Şehit tabutu kaldıran milletin farkı ile bölcü oyları ile demlenenler arasındaki fark gün yüzüne çıkmalıdır. CHP'nin yerel yönetimlerden ayıklanması, belediyelerden atılması demokrasi namusudur.

Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetim tezahürü Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğrudan hizmettir. Bu kutlu hizmete talibiz. Tüm imkânlarımızla hazırız."

LİVANELİ'YE ÇOK SERT SÖZLER!

Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'yi İBB programında yaptığı “31 Mart, tarih kaydığı için aynı gün değil gerçi ama yine de sembolik 31 Mart… Yerel seçimlerde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak" açıklama üzerinden hedef aldı.

MHP lideri Bahçeli Livaneli'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri ödül töreninde konuşan bir zat beş para etmez akla çöreklenmiştir. 31 Mart'ta ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Avcı taburlarını duyan gören yoktur. Livaneli'nin çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB başkanından tek bir itiraz gelmemiştir. Alın birini vurun ötekine.

Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyettir. Millete gerici demek küfürdür. Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış soysuzluktur. Firavunca sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim sandığın başında verecektir. 31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacaktır. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacaktır.

Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir.

Vatanımızın her köşesinde milletimiz ile buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz."

'CAN ATALAY' ÇAĞRISI!

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili de konuştu.

MHP lideri Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulma-masının hiçbir gerekçesi ve geçerliliği olamaz" açıklamasında bulunan AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı, şu sözlerle hedef aldı ve çağrı yaptı:

"AYM Başkanı Zühtü, sen ve senin gibiler PKK hukukunun kafesindesiniz, biz istiklal hukukunun peşindeyiz. Atalay kararının da TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz. Bölücülükle mücadele stratejisi hazırlanmalıdır."