Atama bekliyorlar: 20 bin atamadan yalnızca 288’i beden eğitimi öğretmenlerine ayrıldı
Beden Eğitimi Etkinlik Platformu adına Cumhuriyet’e konuşan beden eğitimi öğretmeni Öznur Yücel, "“İlkokullardaki beden eğitimi dersine, özel okullarda olduğu gibi beden eğitimi ve spor öğretmenleri girmeli" dedi.
Beden eğitimi öğretmenleri, ilkokullarda görev almadıkları için uzmanlık gerektiren beden eğitimi derslerine sınıf öğretmenleri giriyor. Eylül ayında yapılan 20 bin öğretmen atamasının ise yalnızca 288’i beden eğitimi öğretmenlerine ayrıldı.
Beden Eğitimi Etkinlik Platformu adına Cumhuriyet’e konuşan beden eğitimi öğretmeni Öznur Yücel şöyle konuştu:
“İlkokullardaki beden eğitimi dersine, özel okullarda olduğu gibi beden eğitimi ve spor öğretmenleri girmeli. 2-8 bin civarı norm açığımız varken bu açık ücretli öğretmenlerle değil, alanın uzmanı öğretmenlerle kapatılmalı. Azalan kontenjan sebebiyle 75-80 gibi yüksek puanlarla açıkta kalıyoruz, çocuklarına kavuşmak isteyen binlerce öğretmen bu yanlıştan dönülmesini bekliyor.”
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun 2019 yılında yaptığı “İlkokullardaki Beden Eğitimi dersine beden eğitimi öğretmenlerinin girmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz” açıklamasını hatırlatan Yücel, “Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz” dedi.
Yücel, sporun sağlıklı bir yaşam için alışkanlık haline getirilmesi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde edebilmek için beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ilkokul döneminden itibaren derslere girmesini talep ettiklerini söyledi.
İlgili Haberler
- MEB'den 'öğretmenlik sınavının ertelendiği' iddialarına ilişkin açıklama
- Öğretmen Cumhuriyet'e anlattı: Milyonlarca çocuk, ekonomik yetersizlikler yüzünden derslere aç giriyor
- Eğitim-Sen'den iş bırakma öncesi çağrı: Kariyer basamakları sınavı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu derhal iptal edilmeli
-
Video Haberler
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- 'Bombacının yanındaki iki kadın ayrıntısı'
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- Ünlü oyuncu saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: '4 ay önce...'
- Çağlayan Basın Savcısı 'Konuşanlar’a katıldı