Atama bekliyorlar: 20 bin atamadan yalnızca 288’i beden eğitimi öğretmenlerine ayrıldı

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

Beden eğitimi öğretmenleri, ilkokullarda görev almadıkları için uzmanlık gerektiren beden eğitimi derslerine sınıf öğretmenleri giriyor. Eylül ayında yapılan 20 bin öğretmen atamasının ise yalnızca 288’i beden eğitimi öğretmenlerine ayrıldı.

Beden Eğitimi Etkinlik Platformu adına Cumhuriyet’e konuşan beden eğitimi öğretmeni Öznur Yücel şöyle konuştu:

“İlkokullardaki beden eğitimi dersine, özel okullarda olduğu gibi beden eğitimi ve spor öğretmenleri girmeli. 2-8 bin civarı norm açığımız varken bu açık ücretli öğretmenlerle değil, alanın uzmanı öğretmenlerle kapatılmalı. Azalan kontenjan sebebiyle 75-80 gibi yüksek puanlarla açıkta kalıyoruz, çocuklarına kavuşmak isteyen binlerce öğretmen bu yanlıştan dönülmesini bekliyor.”

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun 2019 yılında yaptığı “İlkokullardaki Beden Eğitimi dersine beden eğitimi öğretmenlerinin girmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz” açıklamasını hatırlatan Yücel, “Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz” dedi.

Yücel, sporun sağlıklı bir yaşam için alışkanlık haline getirilmesi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde edebilmek için beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ilkokul döneminden itibaren derslere girmesini talep ettiklerini söyledi.