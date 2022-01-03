Atamalar tepki çekmişti: Bakan Özer hakkında harekete geçildi

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:26

Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPPS) yüksek puan almalarına rağmen mülakatta aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlere haksızlık yapıldığı gerekçesiyle Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, kamu görevlileri hakkında harekete geçti.

HKP avukatları, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Murat İlikhan, Sınav Yönetimi, Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Başkanı Oktay Kılıç, (Sınav Güvenliği ve Sınav Yönetimi Daire Başkanı Vekili Dr. Hande Özçelik ve Mülakat Sınav Jürileri hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Mülakat sonucu öğretmen olmaya hak kazananların yazılı sınav notlarının da araştırılmak suretiyle, ilgili kişiler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelen HKP üyeleri, “AKP’giller Sınavları Öğrenci, Mülakatları Yandaş Tespit Turnikesi Yaptı! KPSS Mülakat Mağduriyetlerine Son!” yazılı pankart açtı.

“KAZANANLAR KİMLER?”

HKP’liler adına basın açıklamasını HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ayça Okur gerçekleştirdi. Okur, “Bu kadar yüksek puan alan adaylar öğretmen olmaya hak kazanamıyorsa kazananlar kimler? Yazılı ve sözlü sınavlarda aldıkları puanlar nedir” açıklayın diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi.

Okur yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Milyonlarca öğrencimiz, daha çocuk yaşlarında sınavlar marifetiyle kırıma uğratılıyor, başarılarına başarı katan binlercesi üniversiteyi bitirdikten sonra bu kez KPSS denilen bir sınava tabi tutuluyor. Bunu da aşıyor gençlerimiz. Bu sefer de eleyemediklerini AKP İktidarı mülakat denilen yandaş ayıklama salhanesinden geçirerek başarılı yüzlerce gencimizi açlığa, yoksulluğa ve hatta intiharlara sürüklüyor.

Bu mağduriyeti bu sefer de KPSS’de sınava girerek dereceler elde eden öğretmenlerimiz yaşıyor. Ancak AKP’giller bilimli, bilinçli, pedagojik formasyonu tam bu öğretmenlerimizi hemen atamak yerine mülakat denilen sistemle bir kez daha ayıklıyor bize yandaş mı değil mi diye. Böylelikle hem tam kapıkulu öğretmenleri atıyor yazılı sınav puanları yetersiz olmasına rağmen kendi ortaçağcı dünya görüşüne uygun memurları kadroya alıyor bu da yetmiyor, bu ortaçağcı zihniyete sahip atanan öğretmenler pırıl pırıl zihinleri ortaçağın medrese eğitimine tabi tutarak düşünmeyen, sorgulamayan, antilaik bireyler yetiştirmeyi, çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemeyi hedefliyor.

Ama hayır. Buna izin vermeyiz. Veremeyiz. Gözyaşları içinde çaresiz genç öğretmenlerimizi, yıllarca binbir fedakârlık yaparak bugünlere getiren aileler biçare değiller. Biz varız. Halkın Kurtuluş Partisi var. HKP, öğretmen “turnikesi”, ya da salhanesi (mezbahası, kesimevi) haline sokulan mülakatlarda kamuoyuna yansıyan haksızlıklara karşı başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere tüm yetkililer hakkında bugün TCK m. 257 uyarınca Görevi Kötüye Kullanma suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştur. Şüphelilerin fiilleri aynı zamanda Anayasanın 10. Maddesine, Kanun Önünde Eşitliğe aykırıdır.