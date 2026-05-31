Atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seçilmiş vekil Emir'den 'ajanlık' yanıtı: 'Bayatlamış iftiralardır'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in TBMM’de düzenleyeceği "Merkez Yönetim Kurulu" (MYK) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, toplantı gündemine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

“Bizim açımızdan MYK, Türkiye’nin sorunlarını, haftalık siyasi tartışmalarını konuşacağımız, masaya yatıracağımız yerlerdir. Geçen haftanın değerlendirmesi ve önümüzdeki haftanın planlaması yapılır. MYK üyesi arkadaşlarımız kendi raporlarını sunarlar. Bizim açımızdan daha önceki MYK’lerden farkı olmayan bir MYK toplantısı olacak.”

SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?”

Emir, “Salı günü grup toplantısı yapılacak mı?” sorusu üzerine, “Bu sorunun sorulmasına dahi şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Çünkü bizim yönetmeliğimize göre de tüzüğümüze göre de meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu, grup genel kurul toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ve bu yasal zemin, 100 yıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok bu nedenle” diye konuştu.

"BİZİM AÇIMIZDAN BİR TARTIŞMAYA YER YOK"

Emir, tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis başkanlığına yaptığı başvuruya ilişkin de “Benim baktığım yer sonuç olarak 100 yıllık partinin buradaki geleneği, iç yönetmeliği, tüzüğüdür. Buna baktığınızda da zaten durum son derece açık. Bu nedenle bizim açımızdan bir tartışmaya yer yok” dedi.

MYK’ya ilişkin Parti Sözcüsü’nün gazetecilere açıklama yapacağını bildirdi.

Emir, “Dün Kılıçdaroğlu FETÖ, ajanlık tartışmasını gündeme getirdi. Üzerinize alındınız mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Elbette ki hiçbir şekilde partimizde bununla ilgili suçlamaya muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılagelmiş, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değil. Burada sandığına sahip çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, hukuku arayan, kurultay isteyen ve partiyi ancak partinin delegasyonunun, partililerin seçtiği kadroların yöneteceğine inanan yapılar var. Onlarla ‘Sarayın CHP'si’ yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadele. Bunun başka soslarla çeşitlendirilmesine hiç gerek yok.”