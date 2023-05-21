Ataol Behramoğlu İkinci tura bir hafta kala seçmenlere seslendi

Yayınlanma: 21.05.2023 - 15:33

Güncelleme: 21.05.2023 - 15:33

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve şair Ataol Behramoğlu, Halk TV'de Serhan Asker'in programına konuk oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri ve ilkelerine aykırı yönünde hareket edildiğini söyleyen Behramoğlu, nasıl olur da bu kahramanın anısına saygısızlık yapılır diyerek sitem etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin İkinci turuna bir hafta kala canlı yayında sandığa gidecek seçmene seslen Behramoğlu,"Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. O mührü basarken Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün. Bu ülkenin yaratılması için verilmiş nice emekleri, fedakarlıkları düşünün. Ona göre oy verin. Paranızı değersizleştiren, ülkeyi bizden olanlar ve olmayan diye ikiye bölenlere, ülkenin içine nifak sokanlara oy vermeyin" çağrısında bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ!"

28 Mayıs'ın yaşamsal önem taşıdığını belirten Behramoğlu canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının yönettiği ordu Sakarya Savaşı'nda kazanamasaydı biz bugün yoktuk. Türkler orta anadolunun birkaç yerine sıkımış topluluk olarak kalacaklardı. İşgal altındaydı bu ülke. Ama bugün kaç kişi bunu hissediyor, biliyor. Hissediyor olsalar bu kahramanın anısına saygısızlık yapılır mı! Toplumun neredeyse yarısı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine, ideallerine aykırı bir yönde devam ediyor, inatla devam ediyor hatta. Böyle bir şey olabilir mi! Türk parası yerin dibine batmış. Bugün Suriye'den gelen insanları nereye koyacağız. Milyonlarca Suriyeli. On milyonlarca daha gelecek deniyor. Kendini vatansever sayan kişiler nasıl oluyor da bu suçları işleyenlere paramızla, ekonomimizle ilgili olarak Türk kelimesini ağzına almaktan korkarak - Meclis'e de doldurdular böyle kimseleri- nasıl oluyor da böylelerine oy vermeye devam ediyorlar anlamıyorum.

"O MÜHRÜ BASARKEN ATATÜRK'Ü DÜŞÜNÜN"

Bugün Cumhuriyet gazetesinde üçüncüsü çıkan bir yazı dizim var. Millet olamamak. Burada şunu anlattım: Mustafa Kemal Atatürk bir milletten toplum yarattı. Türk milletini yarattı. Ama bu millet önemli bir bölümüyle farkında olmamaya başladı şu süreçte. Bu olamaz! Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. 28 Mayıs yaşamsal önem taşıyor. İyi düşünün. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. O mührü basarken Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün. Bu ülkenin yaratılması için verilmiş nice emekleri, fedakarlıkları düşünün. Ona göre oy verin. Paranızı değersizleştiren, ülkeyi bizden olanlar ve olmayan diye ikiye bölenlere, ülkenin içine nifak sokanlara oy vermeyin."