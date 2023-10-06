Ataol Behramoğlu yandaş medyanın hedefinde!

Gazetemizin yazarı, usta edebiyatçı Ataol Behramoğlu; katıldığı 2. Bayraklı Uluslararası Homeros Ebediyat ve Sanat Festivali’nde konuşmasının bir bölümünde, “Osman Kavala ve arkadaşları, Selahattin Demirtaş ve Mustafa Kemal Atatürkçü generaller hapiste olduğu sürece yediğimiz ekmek ve içtiğimiz su bize haramdır” dedi. Yazarımızın bu sözleri yandaş basın ve yazarları tarafından hedef gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00
Ataol Behramoğlu yandaş medyanın hedefinde!
Abone Ol google-news

Bir dönem TRT’de haber sunuculuğu yapan Ersoy Dede, “Atatürk hayatta olsaydı ismini emperyalizmin uzantılarıyla ve terör örgütünün siyasi kanadıyla aynı cümlede anan kim varsa terlikle kovalardı herhalde” dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber ise Behramoğlu’nun o sözleri için, “CHP yandaşı sözde edebiyatçı Behramoğlu’ndan skandal sözler! Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve FETÖ güzellemesi yaptı” başlıklı hedef gösteren bir haber hazırladı. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da 3 Ekim’de yayımlanan “Yaşlı çakal” başlıklı yazısında yazarımız Behramoğlu’nu hedef gösterdi.

‘HESABINI VERECEKLER’

Behramoğlu, “İftiracı, ajan kimlikli kişiler ve arkalarında sürükledikleri kişiler hakaretlerinin hesabını mahkemelerde verecek. Her birine maddi manevi tazminat davası açacağım” dedi. 



Ataol Behramoğlu

İlgili Haberler

Ataol Behramoğlu'ndan Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş

Ataol Behramoğlu'ndan Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş
Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Lozan” turneye çıkıyor

Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Lozan” turneye çıkıyor
Suavi, Ataol Behramoğlu ve Orhan Aydın’dan Yılmaz Güney’in mezarına ziyaret

Suavi, Ataol Behramoğlu ve Orhan Aydın’dan Yılmaz Güney’in mezarına ziyaret

En Çok Okunan Haberler