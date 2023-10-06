Ataol Behramoğlu yandaş medyanın hedefinde!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

Bir dönem TRT’de haber sunuculuğu yapan Ersoy Dede, “Atatürk hayatta olsaydı ismini emperyalizmin uzantılarıyla ve terör örgütünün siyasi kanadıyla aynı cümlede anan kim varsa terlikle kovalardı herhalde” dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber ise Behramoğlu’nun o sözleri için, “CHP yandaşı sözde edebiyatçı Behramoğlu’ndan skandal sözler! Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve FETÖ güzellemesi yaptı” başlıklı hedef gösteren bir haber hazırladı. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da 3 Ekim’de yayımlanan “Yaşlı çakal” başlıklı yazısında yazarımız Behramoğlu’nu hedef gösterdi.

‘HESABINI VERECEKLER’

Behramoğlu, “İftiracı, ajan kimlikli kişiler ve arkalarında sürükledikleri kişiler hakaretlerinin hesabını mahkemelerde verecek. Her birine maddi manevi tazminat davası açacağım” dedi.



