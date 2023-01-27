Ataşehir'de korkutan yangın

İstanbul Ataşehir'de gecekonduda yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 18:00
Ataşehir'de korkutan yangın
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saat 15.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mesudiye Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangında gecekondudaki bir kişi çevredekilerin yardımıyla dışarı çıktı. Yangının çatıya sıçraması sonrası gecekondunun çatısı yanarak çöktü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. 



Ataşehir Yangın

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