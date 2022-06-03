Ataşehir'de çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu

İstanbul Ataşehir'de 60 yaşındaki Yüksel A., çalıştığı marangoz atölyesinin önünde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 10:19
Ataşehir'de çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki marangoz önünde, 3 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde atölyede çalışan 60 yaşındaki Yüksel A.’yı yerde hareketsiz görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk incelemesinde 60 yaşındaki Yüksel A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

"KİMSESİZDİ"

Vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izinie rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli  Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kahvehane çalışanı Fatih Hansu, "Kendisi burada marangozda çalışıyordu. Kimsesizdi. Kahveye geliyordu. Yerde yatarken bulundu. Dükkandan mı çıktı bilmiyorum. Son nefesini burada vermiş. Darp ya da yara izi görmedim" dedi. 


İstanbul Ataşehir Cinayet marangoz atölye

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler