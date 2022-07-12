Engelli maaşı için annesinin cesedini derin dondurucuya sakladı

12 Temmuz 2022 Salı, 09:37

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin engelli maaşını almayı sürdürebilmek için cesedi 'derin dondurucuya' saklamakla suçlanıyor.

Perşembe tutuklanan 64 yaşındaki Michele Hoskins'e, polisin Sebastian'daki konutta korkunç keşifte bulunmasından yaklaşık altı hafta sonra, annesinin ölümünü bildirmemek ve delilleri karartmak suçlarından dava açıldı.

KOMŞULAR ŞÜPHELENDİ

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; yaşlı kadını bir süredir görmeyerek endişelenen komşular, memurları Michele Hoskins ve 93 yaşındaki annesi Marie Hoskins'in evine ilk olarak 28 Nisan'da çağırdı.

Durumu kontrol etmeye çalışan memurlara kimse kapıyı açmayınca kısa süreliğine ayrıldılar. Polis, bir başka akrabanın yardımıyla anahtara erişen memurların geri döndüğünü ve mülkün kapısını açtıklarında içeride Michele Hoskins'i gördüklerini belirtti.

İddiaya göre 64 yaşındaki kadın, başta memurlara annesini bir süredir görmediğini söyledi.

Fotoğraf: Sebastian Polis Departmanı

SANDIK TİPİ DERİN DONDURUCUYA KOYMUŞ

Evde arama yapan polis, 93 yaşındaki kadının cesedinin sandık tipi derin dondurucuya konduğunu kısa süre sonra tespit etti.

Sebastian Polisi, Hoskins'in maluliyet yardımlarını almayı sürdürebilmek için annesini derin dondurucuya koyduğunu müfettişlere itiraf ettiğini bildirdi.

ENGELLİ MAAŞI İÇİN YAPMIŞ

Hoskins, annesini yatak odasında doğal sebeplerden dolayı ölü bulduğunu söyledi.

Polis, daha sonra derin dondurucuyu satın alıp annesinin cesedini içine koyan Hoskins'in, engelli maaşlarını kaybetme korkusuyla ölümü gizlemeye karar verdiğini müfettişlere aktardığını ifade etti.

Evde yapılan aramada, müfettişler arka bahçede sık çalılıklar ve kesilmiş palmiye dalları içine gizlenmiş çok kirli bir şilte buldu.

DOĞAL SEBEPLERLE ÖLMÜŞ

Otopside, yaşlı kadının cesedinin dondurucuya koyulmasından yaklaşık iki hafta önce doğal sebeplerden öldüğü ortaya çıktı.

64 yaşındaki kızı ise şu an Indian River County Hapishanesi'nde, 10 bin dolar kefaletle tutuklu.