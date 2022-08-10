Ataşehir'de erkek şiddeti: Kadını sokak ortasında darbetti

İstanbul Ataşehir’de bir erkek, evli olduğu kadını sokak ortasında yumrukladı. Araya çevredeki yurttaşlar, girerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:06
Ataşehir'de erkek şiddeti: Kadını sokak ortasında darbetti
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Ataşehir’de, 9 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde bir çift, yolda yürürken esnada tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle erkek, sokak ortasında, evli olduğu kadını yumruk atarak darbetti.

YURTTAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Darbedilen kadını çevredeki yurttaşlar kurtardı. Eşine şiddet uygulayan şahıs, çevredeki yurttaşlar tarafından uyarıldıktan sonra darp ettiği eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir erkeğin, kadını darbettiği çevredeki yurttaşların ise araya girdiği görülüyor.


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