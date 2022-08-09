Yine erkek şiddeti: Tartıştığı Elif Nur'u tabancayla başından yaraladı
Adana'da eve alkollü gelen Ahmet Çakar, birlikte yaşadığı Elif Nur Doğan’ı başından tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan Doğan'ın hayati tehlikesi sürerken, Çakar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 7 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında, eve alkollü gelen Ahmet Çakar ile birlikte yaşadığı Elif Nur Doğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çakar, tabancayla ateş açtı.
KURŞUN, ELİF'İN BAŞINA İSABET ETTİ
Silahtan çıkan kurşunlardan biri duvardan sekip Doğan'ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, Çakar ise kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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