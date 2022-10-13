Ataşehir’de faaliyeti durdurulan özel hastanenin son hali görüntülendi

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:28

Ataşehir'deki özel hastanede geçtiğimiz haftalarda yatağa bağımlı yaşlı bir hastanın sağlık görevlileri tarafından eziyete uğradığı görüntülerin paylaşılmasıyla Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti.

Sağlık Bakanlığına bağlı müfettişlerin hastanede yaptıkları incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştı.

Kapısına şerit çekilerek kapatılan hastanede, geçen 2 haftalık süreç boyunca faaliyetlerinin durdurulmaya devam ettiği ve hastanenin hala kapalı olduğu gözlendi.