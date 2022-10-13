Ataşehir’de faaliyeti durdurulan özel hastanenin son hali görüntülendi

İstanbul Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nca durdurma kararı alınmıştı. Kapısına şerit çekilerek kapatılan hastanenin, geçen 2 haftalık sürede hala kapalı olduğu görüldü.

İHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 17:28
Ataşehir’de faaliyeti durdurulan özel hastanenin son hali görüntülendi
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Ataşehir'deki özel hastanede geçtiğimiz haftalarda yatağa bağımlı yaşlı bir hastanın sağlık görevlileri tarafından eziyete uğradığı görüntülerin paylaşılmasıyla Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti.

Sağlık Bakanlığına bağlı müfettişlerin hastanede yaptıkları incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştı.

Kapısına şerit çekilerek kapatılan hastanede, geçen 2 haftalık süreç boyunca faaliyetlerinin durdurulmaya devam ettiği ve hastanenin hala kapalı olduğu gözlendi. 


Ataşehir Hastane skandal

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