Ataşehir'de özel hastanede skandal: Hastanın yüzüne para atmıştlardı, ifadeler ortaya çıktı
İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanan 30 yaşındaki Ali Erata, nöbetçi hakimlikte "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu" dedi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki özel hastanede, sağlık çalışanlarının, hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Hastanenin faaliyetleri durdurulurken, videoda yaşlı kadının yüzüne para atan ve Samsun'un İlkadım ilçesinde, Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Erata, ‘beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı.
SAMSUN'A YERLEŞMİŞ
Ali Erata’nın, İstanbul’da yaşanan olay sonrası işten çıkarılmasının ardından geldiği Samsun’a yerleştiği, özel hastanede ise çalışmaya başladığı ortaya çıktı.
Erata, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi" dedi.
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