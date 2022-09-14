Esenler'de yolcu için duran şoförü darbedip taksiye zarar verdiler
Taksi şoförü Erol Ünal, aracının cadde üzerinde durmasına tepki gösteren motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi.
İstanbul Esenler'de 34 TCT 10 plakalı taksinin şoförü Erol Ünal, yolcu almak için cadde üzerinde durunca arkasından gelen motosiklet sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi. Ünal da el işareti yaparak 'bekleyin' dedi.
Bu duruma öfkelenen motosiklet sürücüleri, taksinin önünü keserek şoförü darbetti. Taksinin ön camını ve dikiz aynalarını da kıran motosikletliler, kaportasına da hasar verdi. Hastanede tedavi gören taksi şoförü, saldırganlardan şikayetçi oldu.
'ALDIĞIM DARBELERDEN DOLAYI RAHAT YÜRÜYEMİYORUM'
Taksi şoförü Erol Ünal hastane önünden yolcu alırken arkasından gelen 3-4 motosiklet sürücüsünün kornaya bastığını, kendisinin de 'Bir dakika yolcu alıyorum' dediğini anlattı. Bu sırada motosiklet sürücülerinden birinin önünü keserek, arabanın üstüne çıktığını söyleyen Ünal, "Arabanın halini görüyorsunuz, camlarını kırdılar. Yolcu da şahit oldu. Beni darbettiler. Kapımı açıp zorla içeri girerek, beni dışarı çıkarmak istediler. Ambulansla hastaneye gittim. Darp raporu aldıktan sonrakarakola gidip ifade verdim. Yüzümde yara var. Ayağıma cam kırıkları battı. Aldığım darbelerden dolayı rahat yürüyemiyorum" dedi.
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