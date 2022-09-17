Memur zammına göre belirlenecek sosyal konut taksidi yurttaşı zorlayacak

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

Sosyal konut projesinde altı aylık artışlar memur zammına göre belirlenirse yurttaş beklediğinden daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Enflasyonla birlikte memur maaşlarında da toplusözleşme zammının üzerinde artış yapılıyor. Zam, enflasyon farkıyla birlikte hesaplanıyor. Bu yılın başında memur maaşlarında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 30.5, temmuzda ise yüzde 42’ye yakın artışlar yapılmıştı.

İktidarın “Cumhuriyet tarihinin en büyüğü” olduğunu iddia ettiği sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyeri yapılacağı duyuruldu. Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek.

Memur maaşlarındaki artışlar toplusözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirleniyor. Örneğin bu yılın ikinci yarısında memurlara enflasyon farkı ve toplusözleşme zammı olarak toplam yüzde 41.69 oranında artış yapıldı.

Geçen yılın temmuz-aralık enflasyon farkı ve toplusözleşme gereği toplam zam yüzde 28’di. İktidar ocakta yüzde 2.5 ek zam verdi. Böylece memurun Ocak 2022 zammı yüzde 30.5 olarak belirlenmişti. Önümüzdeki yılın ocak ayında ise memurlar yüzde 8 toplusözleşme zammının yanı sıra, bu yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkını da alacak.

Bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7 olan toplusözleşme zammını geçen kısmı enflasyon farkı olarak ocakta memurlara verilecek. Yani memur maaş artışları, toplusözleşme zammı artı enflasyon farkı olarak hesaplanıyor.

BEKLENEN YÜZDE 65

Enflasyondaki yüksek artış nedeniyle memura ödenen enflasyon farkı da büyüyor. Eğer konutlardaki altı aylık artışlar memur maaşına göre belirlenirse yurttaş yüzdelik olarak yüksek oranda artışlarla karşı karşıya kalabilecek. Çünkü baz etkisinden kaynaklı olarak yıl sonuna doğru enflasyonda gerileme beklense de sonrası için yine yüksek enflasyon görünüyor.

İktidarın Orta Vadeli Programı’nda (OVP) bu yılyüzde 65, gelecek yıl yüzde 24.9, 2024’te yüzde 13.8, 2025’te ise yüzde 9.9 olan enflasyonun gerçekleşmesi ise mümkün görünmüyor.

İSTANBUL’DA REKOR ARTIŞ

Son dönemin en önemli sorunlarından biri olan konut fiyatlarındaki artış rekorlarla sürüyor. Konut fiyatları, temmuzda aylık bazda yüzde 8, yıllık bazda yüzde 173.8 artış gösterdi. İstanbul’da ise yıllık artış ise yüzde 200 olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla Merkez Bankası tarafından 2010 yılından beri hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 507.6 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda İstanbul yüzde 8.2, Ankara yüzde 8.4 ve İzmir yüzde 7 oranında artış gerçekleşirken bir önceki yılın aynı ayına göre ise sırasıyla yüzde 200.1, 181 ve 162.2 oranlarında artış yaşandı. Ortalama metrekare birim fiyatı İstanbul’da 22 bin 590 TL oldu. Ankara’da metrekare birim fiyatı 9 bin 945 TL’ye, İzmir’de ise 16 bin 231 TL’ye yükseldi. Açıklamaya göre, konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 52.6 yukarı geldi.