Ataşehir’de geri dönüşüm tesisinde yangın
Ataşehir’de bulunan geri dönüşüm tesisinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Ataşehir Ferhatpaşa Yolu Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 18.30 sıralarında, işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle işçiler kısa süreli panik yaşadı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ataşehir’de korkutan yangın— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 11, 2021
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alırken, soğutma çalışması yapıldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
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