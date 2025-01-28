Ataşehir'de İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 22 yaşındaki Emre hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:52

Kayışdağı Caddesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında süratle ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.K., İ.B. ve Emre Kılınç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Kılınç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.