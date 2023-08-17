Ataşehir'de inşaat sırasında su borusu patladı!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:08

Güncelleme: 17.08.2023 - 15:09

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde temel açma işlemi yapan iş makinesi İSKİ'ye ait su borusunu patlattı.

Tazyikli akan su inşaat temelini doldurdu. Yaklaşık iki metre olan temel su ile dolup göle döndü.

Saatlerce akan su, alanı doldurduktan sonra taşarak yola aktı. İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri çalışmalara başladı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.