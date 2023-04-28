Eyüpsultan'da su borusu patladı: Ulaşım aksadı

Eyüpsultan'da yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlaması sonucu yollar su altında kaldı, tramvaylar mahsur kaldı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:57
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Silahtarağa Tüneli girişinde saat 15.30 sıralarında yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlataması sonucu yollar su altında kaldı.

Metrelerce yükseğe fışkıran su tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksadı.

"ONARIM ÇALIŞMASINA BAŞLAMIŞTIR"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firması tarafından 600'lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır. Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır" dedi.


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