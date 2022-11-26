Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu

Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu. Bekçinin inşaatın ikinci katından düşerek öldüğü öne sürüldü.

DHA
26 Kasım 2022 Cumartesi, 11:50
Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu
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Ataşehir'deki olay, Örnek mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı inşaatta çalışan bekçinin cesedini sabah gelen işçiler farketti.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaat ve ceset üzerinde incelemeler yaptı. Bekçinin boşluktan çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin çalışmasının ardından sedye ile düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla morga kaldırıldı. 

Polis ekiplerinin ölümle ilgili incelemesi sürüyor.
 


Ataşehir bekçi inşaat

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