Kahramanmaraş'ta 'bekçiyi' yaralayan zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde asayiş denetimi yapan bekçiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 09:22
Kahramanmaraş'ta 'bekçiyi' yaralayan zanlı gözaltına alındı
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Hükümet Bulvarı'nda Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapan mahalle ve çarşı bekçileri, bir kişiye yönelik kimlik kontrolü yapmak istedi. Bir süre güvenlik güçleriyle tartışan İ.B, daha sonra çıkan arbedede bir bekçiyi başından yaraladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.B, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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