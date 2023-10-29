Ankara'da kan donduran olay... Toprağa gömülü ceset bulundu
Ankara’da darbedilerek öldürülen şahıs toprağa gömülü halde bulundu. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi’nde bir çoban 112’yi arayarak Tümülüs mevkisinde bir kişinin darbedilerek sürüklendiği ihbarını yaptı.
Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kan izlerinin bittiği noktada kazı yapan ekipler, bir erkeğin toprağa gömülü cesedine ulaştı.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bulunan cesedin 60 yaşındaki Hasan G.’ye ait olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi M.Ü.’yü gözaltına aldı.
Hasan G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Tıp Kurumu’na gönderildi.
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