Tren raylarında parçalanmış ceset bulundu!
Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpan kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Turhal ilçesi Hacılar Mahallesi Çenesiler Küme Evleri mevkisinde sabah saatlerinde bir kişinin rayların üzerinde parçalanmış cesedi bulundu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede cesedin, bölgedeki bir tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Ç.'ye (43) ait olduğu belirlendi.
Gece tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İbrahim Ç.'nin cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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