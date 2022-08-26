Ataşehir'de koltuk imalathanesinde yangın!
İstanbul Ataşehir'de 3 katlı koltuk imalathanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İşyerinden dumanlar yükselirken, yangın kereste ve yanıcı maddelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi.
Ferhatpaşa Mahallesi 17. sokakta bulunan 3 katlı koltuk imalathanesinde, saat 07.00 sıralarında çıktı. İşyerinden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, kereste ve yanıcı maddelere sıçramadan kontrol altına aldı.
"CAN KAYBI YOK ÖNEMLİ OLAN BU"
İşyeri çalışanı Fatih Çolak "Burası koltuk imalathanesi. Yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Her akşam giderken ana şalter kapatılıyor. İçeride yanıcı maddeler var. Kumaş, tahtası yanmaya müsait ürünler. İtfaiye müdahale ediyor. Can kaybı yok önemli olan bu" diye konuştu.
İşyeri sahibi İsmet Çolak "Komşular aradı yangın var diye. Giriş katında çıkmış. Neden olduğunu bilmiyorum. Üst katlarda duman var sadece" dedi.
Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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