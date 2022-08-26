Son Dakika: Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

AA
26 Ağustos 2022 Cuma, 07:55
Son Dakika: Uşak'ta iplik fabrikasında yangın
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Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

AYRINTLAR GELİYOR...

 


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