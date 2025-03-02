Ataşehir'de korkutan anlar! 2 katlı bina kurşunlandı, kadın isyan etti: 'Benim veya çocuklarımın ölmesi mi lazım?'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:50

Güncelleme: 02.03.2025 - 09:51

Korkutan olay, dün akşam saatlerinde Yeni Çamlıca Mahallesi Yılmaz Sokak’ta meydana geldi.

Sokakta bulunan iki katlı binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından defalarca silahla ateş açıldı.

"KURTULMAM İÇİN BENİM VEYA ÇOCUKLARIMIN ÖLMESİ Mİ LAZIM?"

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada ikamet eden bir kadın cep telefonu kamerasıyla binaya isabet eden kurşun izlerini çekerek duruma tepki gösterdi.

Kadın, "Benim veya çocuklarımın ölmesi mi lazım? Ben bu insanları kaç defa şikayet ettiysem bir türlü yakalanıp içeri girmediler. Bu kaçıncı benim evime ateş etmeleri" şeklinde tepki gösterdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.