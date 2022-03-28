Ataşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
İstanbul'da kırmızı ışık yanmasına rağmen süratle giden otomobil, o esnada karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı. Yayalardan biri hayatını kaybetti.
Ataşehir'de trafik ışıklarından yolun karşısına geçen 2 yayadan biri, süratle ilerleyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Dudullu Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre araçlara kırmızı ışık yanmasına rağmen süratle ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan gençlerden birine çarptı. Otomobil durmadan yoluna devam ederken, metrelerce savrulan yaya ağır yaralandı. Yanındaki arkadaşı ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde araçların kırmızı ışık yanması nedeniyle durduğu, 2 kişinin de karşıya geçtiği görüldü. Diğer şeritten süratle gelen bir otomobil ise yayalardan birine çarparak yoluna devam etti. Polisin kaçan sürücü ile ilgili çalışması sürüyor.
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