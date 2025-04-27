Ataşehir’de rüzgarda uçan panolar üzerine düştü: Yaralandı!
Ataşehir’de tadilat için akaryakıt istasyonuna konulan panolar rüzgarın etkisiyle bir kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde tadilatta olan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İddiaya göre, İstanbul’da etkili olan rüzgarın şiddetiyle akaryakıt istasyonuna konulan koruma panoları devrildi.
Devrilen panolar bir yurttaşın üzerine düştü. Olayda kafasından yaralanan yurttaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralının kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Zabıta ekipleri ise tadilatta olan akaryakıt istasyonunda inceleme başlattı.
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