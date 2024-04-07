Ataşehir'de sebze yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı

Ataşehir'de sebze yüklü kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 20:28
Ataşehir'de sebze yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı
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Kaza Ataşehir ilçesi Çevre Yolu Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Antalya'dan İstanbul'a sebze taşıyan O.K. hâkimiyetindeki 07 BSM 75 plakalı kamyon, virajı alamayarak yan yattı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, kamyon şoförü kendi çabasıyla araçtan çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çekici yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmayla aracı kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"PARMAĞINDA KANAMA VAR"

Kazaya tanık olan Hüseyin Yıldız, "Aşırı hızlıymış, virajı alamamış ve girmiş buraya. Şoförün sağlık durumu iyi, sadece parmağında kanama vardı" dedi.


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