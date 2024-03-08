Ataşehir'de şüpheli kadın ölümü: Cesedi evde bulundu

Ataşehir’de bir apartmanın ikinci katındaki bir dairede kadın cesedi bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından Rukiye Angi isimli kadının öldüğü belirlendi. Polis ekipleri Rukiye Angi’nin eşi M.A.’yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:37
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İstanbul Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi’nde bir evde, dün saat 17.00 sıralarında, 3 çocuk annesi Rukiye Angi'den (35), çarşıdan eve geldikten sonra uzun süre haber alınamadı.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Rukiye Angi’nin yerde kanlar içinde yattığını ve yanında silah olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumun aile yakınlarına bildirilmesi üzerine kadının akrabaları olay yerine geldi. Polis ekipleri Rukiye Angi’nin eşi M.A.’yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri Rukiye Angi’nin ölüm nedeniyle ilgili detaylı ilgili inceleme başlattı.

Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.


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