Son Dakika... Ataşehir'de akaryakıt tankerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı!

İstanbul Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:45
Abone Ol google-news

Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisinde bulunan, depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tamir ekibinde yer alan Selçuk B.'nin cesedi, patlamanın ardından tankerin 3 metre ilerisinde sağlık ekiplerince bulundu.

Yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şemsettin B.'nin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, hafif yaralanan 2 kişiye ayakta müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, 4 kişilik tamir ekibinin bir araçla saat 10.03'te, 34 AZ 2326 plakalı, üzerinde "tehlikeli madde (asfalt)" yazılı boş tankerin yanına geldiği belirlendi. Saat 10.52'de tanker tamir edildiği ve kesildiği sırada patlamanın meydana geldiği ve alevlerin yükseldiği tespit edildi.

 


Ataşehir haberleri Yangın haberleri akaryakıt haberleri

İlgili Haberler

Lojmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Lojmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu
Rize'de korkutan orman yangını!

Rize'de korkutan orman yangını!
Diyarbakır’da ev yangını: İtfaiye eri yaralandı

Diyarbakır’da ev yangını: İtfaiye eri yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı

Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Gardiyanın kabusu: Mahkumların cinsel saldırısına uğradı

Gardiyanın kabusu: Mahkumların cinsel saldırısına uğradı
Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!

Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!
Süleyman Soylu 'hakaret' davasını kaybetti

Süleyman Soylu 'hakaret' davasını kaybetti
Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı

Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı
Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e sert çıkış: ‘Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz…’

Buğra Kavuncu'dan Dursun Özbek'e sert çıkış: ‘Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz…’
Bilim insanları uyarıyor: Gazlı içecek tüketimini haftada 2 kutudan az tutun!

Bilim insanları uyarıyor: Gazlı içecek tüketimini haftada 2 kutudan az tutun!