Ataşehir'de şüpheli ölüm... Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi rezidansın 20. katından düşerecek can verdi!

İstanbul Ataşehir'de bulunan rezidansın 20'nci katından düşen ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğmuş hayatını kaybetti.

Ataşehir'de şüpheli ölüm... Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi rezidansın 20. katından düşerecek can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 08:14

Olay, saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, rezidansın 20'nci katından düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÜNLÜ KEBAPÇININ KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin ünlü kebapçı Bedri Usta'nın iki çocuk babası Orhan Aydoğmuş olduğunu tespit ederken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ataşehir #Rezidans

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