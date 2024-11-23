Ataşehir'de şüpheli ölüm... Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi rezidansın 20. katından düşerecek can verdi!
İstanbul Ataşehir'de bulunan rezidansın 20'nci katından düşen ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğmuş hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, rezidansın 20'nci katından düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÜNLÜ KEBAPÇININ KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin ünlü kebapçı Bedri Usta'nın iki çocuk babası Orhan Aydoğmuş olduğunu tespit ederken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Aydın Dağları'nda son yılların en verimli hasadı yapıldı
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- Yıkılması gerekiyor!
- Ünlü markanın adı bir kez daha listede!
- CHP'den duruşma sonrası ilk açıklama